اعتقال قاتل فتـاة بأحدى ملاهي عين الذئاب و هذه هي أداة الجريمة

أخبارنا المغربية - متابعة

تم بعد ظهر اليوم، اعتقال الشاب المتهم في جريمة قتل عشيقته ليلة أمس الاربعاء بأحد الملاهي الليلية بعين الذئاب بالدار البيضاء.

و كشفت مصادر اعلامية ، أن المتهم البالغ من العمر 17 سنة، اعتقل رفقة والده، لينضافا بذلك إلى معتقلين آخرين جرى توقيفهم بتهمة محاولة إخفاء معالم الجريمة بمسح آثار الدماء و نقل الضحية إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة هناك، و يتعلق الامر بمسير الملهى و حارسين و عاملة نظافة في الملهى.

و أوضحت ذات المصادر ، أن الأداة التي ارتكبت بها الجريمة تم حجزها، وهي عبارة عن مقص يستعمل في إعداد الشيشة.

و كانت مصادر أخرى قد أكدت أن الجريمة وقعت بعد نشوب خلاف شخصي بين الطرفين ، حول عدم اعتراف الجاني بابن له من عشيقته التي تكبره بست سنوات، حيث رفض توثيق الزواج، والقيام بالخطوات الإدارية لتسجيل الابن في الحالة المدنية.