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اعتقال قاتل فتـاة بأحدى ملاهي عين الذئاب و هذه هي أداة الجريمة

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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اعتقال قاتل فتـاة بأحدى ملاهي عين الذئاب و هذه هي أداة الجريمة

أخبارنا المغربية - متابعة

تم بعد ظهر اليوم،  اعتقال الشاب المتهم في جريمة قتل عشيقته ليلة أمس الاربعاء بأحد الملاهي الليلية بعين الذئاب بالدار البيضاء.

و كشفت مصادر اعلامية ، أن المتهم البالغ من العمر 17 سنة، اعتقل رفقة والده، لينضافا بذلك إلى معتقلين آخرين جرى توقيفهم  بتهمة محاولة إخفاء معالم الجريمة بمسح آثار الدماء و نقل الضحية إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة هناك، و يتعلق الامر بمسير الملهى و حارسين و عاملة نظافة في الملهى.

و أوضحت ذات المصادر ، أن  الأداة التي ارتكبت بها الجريمة تم حجزها، وهي عبارة عن مقص يستعمل في إعداد الشيشة.

و كانت مصادر أخرى قد أكدت أن الجريمة وقعت بعد نشوب خلاف شخصي بين الطرفين ، حول عدم اعتراف الجاني بابن له من عشيقته التي تكبره بست سنوات، حيث رفض توثيق الزواج، والقيام بالخطوات الإدارية لتسجيل الابن في الحالة المدنية.

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