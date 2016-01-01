هذا هو السبب وراء نقل المهداوي إلى البيضاء من طرف الفرقة الوطنية

أخبارنا المغربية - متابعة

كشفت تقارير إعلامية ، أن السبب وراء نقل الاعلامي حميد المهداوي مدير موقع " بديل " ، كان بطلب من قاضي التحقيق ، من أجل التحقيق معه في اتصالات كان قد أجراها مع " ب. بوعزاتي"، أحد المتهمين بإدخال السلاح إلى المغرب.

و كانت ابتدائية الحسيمة قد أصدرت حكمها ضد المهداوي ، بداية الاسبوع، بالسجن 3 اشهر و20 الف درهم غرامة، وذلك بتهمة " تحريض أشخاص على ارتكاب جنح، وذلك بواسطة الخطب والصياح في أماكن عمومية".

و كان المهداوي قد أعلن دخوله في إضراب عن الطعام، ابتداء من اليوم ، احتجاجا على ما اعتبره " اعتقالا تعسفيا، بالإضافة إلى ظروف التحقيق معه، ووضعيته السيئة إلى جانب باقي السجناء من داخل السجن المحلي في الحسيمة " .