الرئيسية | حوادث وقضايا | فايسبوكيون ينشرون تسريبا لخطبة الجمعة و هذا موضوعها (وثيقة)

فايسبوكيون ينشرون تسريبا لخطبة الجمعة و هذا موضوعها (وثيقة)

بواسطة أخبارنا المغربية 38 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فايسبوكيون ينشرون تسريبا لخطبة الجمعة و هذا موضوعها (وثيقة)

أخبارنا المغربية - متابعة 

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، نسخة من مذكرة قيل أنها موجهة من طرف وزارة الأوقاف لخطباء الجمعة بمساجد اقليم الحسيمة حول خطبة صلاة الجمعة اليوم 28 يوليوز .

و  دعت الوزارة في المذكرة، خطباء المساجد بالاقليم الى تذكير المصلين بذكرى عيد العرش و الاشادة بالمنجزات التي تحققت في عهد الملك محمد السادس.

و لم يتسنى للموقع التأكد من صحة الوثيقة من مصدر موثوق.

مجموع المشاهدات: 3297 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات