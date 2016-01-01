فايسبوكيون ينشرون تسريبا لخطبة الجمعة و هذا موضوعها (وثيقة)

أخبارنا المغربية - متابعة

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، نسخة من مذكرة قيل أنها موجهة من طرف وزارة الأوقاف لخطباء الجمعة بمساجد اقليم الحسيمة حول خطبة صلاة الجمعة اليوم 28 يوليوز .

و دعت الوزارة في المذكرة، خطباء المساجد بالاقليم الى تذكير المصلين بذكرى عيد العرش و الاشادة بالمنجزات التي تحققت في عهد الملك محمد السادس.

و لم يتسنى للموقع التأكد من صحة الوثيقة من مصدر موثوق.