فايسبوكيون ينشرون تسريبا لخطبة الجمعة و هذا موضوعها (وثيقة)
أخبارنا المغربية - متابعة
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، نسخة من مذكرة قيل أنها موجهة من طرف وزارة الأوقاف لخطباء الجمعة بمساجد اقليم الحسيمة حول خطبة صلاة الجمعة اليوم 28 يوليوز .
و دعت الوزارة في المذكرة، خطباء المساجد بالاقليم الى تذكير المصلين بذكرى عيد العرش و الاشادة بالمنجزات التي تحققت في عهد الملك محمد السادس.
و لم يتسنى للموقع التأكد من صحة الوثيقة من مصدر موثوق.
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