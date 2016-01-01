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المهدية .. محاولة لـ"الحريك" تنتهي بتوقيف 7 أشخاص و ضبط مبالغ مالية

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
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أرشيف أرشيف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة المهدية التابعة لولاية أمن القنيطرة، أمس الخميس، من توقيف شخص يملك قارب صيد تقليدي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم ضبط المشتبه فيه مرفوقا بستة مرشحين للهجرة غير المشروعة، من بينهم سيدة، والذين أوضحوا أنهم سلموه مبالغ مالية تتراوح ما بين 8000 و12000 درهم كمقابل لتهجيرهم بطريقة سرية نحو أوروبا.

وأضاف أن إجراءات التفتيش مكنت من العثور بحوزة المعني بالأمر على هاتفين محمولين ومبالغ مالية، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات التهجير بطريقة غير مشروعة. 

وخلص البلاغ إلى أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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