بالصور : حادثة سير طريفة جدا بتمارة تثير جدلا كبيرا .. فمن المسؤول ؟
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
حادثة سير طريفة جدا تلك التي وقعت زوال أمس الخميس بالطريق الوطنية رقم واحد على مستوى مركز مدينة تمارة، وبالضبط حي " سكيكينة " ، حيث أكد شهود عيان أن سائق جرافة صغيرة كان ينوي الاندماج في الطريق المذكورة ، غير أن الجزء الأمامي من هذه الجرافة علق بمؤخرة شاحنة كانت متجه صوب الرباط .
و حسب نفس المصادر فإن الحادث لم يخلف لحسن الألطاف الإلهية أي خسائر في الأرواح، لأن الشاحنة كانت تسير بسرعة عادية ، غير أن هذه الأخيرة تعرضت لخسائر بينة كما توضح الصور.
بيد أن الواقعة طرحت علامات استفهام عريضة من الناحية القانونية ، حول من يتحمل مسؤولية هذه الحادثة ، حيث قال البعض أن سائق الشاحنة لم يحترم المسافة المطلوبة بينه و بين الرصيف، لأجل ذلك علقت الشاحنة بالجرافة ، فيما قال البعض الثاني أن سائق الجرافة لم يحسن تقدير المسافة اللازمة ، و كان عليه الرجوع إلى الخلف .
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