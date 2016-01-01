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بالصور : حادثة سير طريفة جدا بتمارة تثير جدلا كبيرا .. فمن المسؤول ؟

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالصور : حادثة سير طريفة جدا بتمارة تثير جدلا كبيرا .. فمن المسؤول ؟

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية 

حادثة سير طريفة جدا تلك التي وقعت زوال أمس الخميس بالطريق الوطنية رقم واحد على مستوى مركز مدينة تمارة، وبالضبط حي " سكيكينة " ، حيث أكد شهود عيان أن سائق جرافة صغيرة كان ينوي الاندماج في الطريق المذكورة ، غير أن الجزء الأمامي من هذه الجرافة علق بمؤخرة شاحنة كانت متجه صوب الرباط .

و حسب نفس المصادر فإن الحادث لم يخلف لحسن الألطاف الإلهية أي خسائر في الأرواح، لأن الشاحنة كانت تسير بسرعة عادية ، غير أن هذه الأخيرة تعرضت لخسائر بينة كما توضح الصور.

بيد أن الواقعة طرحت علامات استفهام عريضة من الناحية القانونية ، حول من يتحمل مسؤولية هذه الحادثة ، حيث قال البعض أن سائق الشاحنة لم يحترم المسافة المطلوبة بينه و بين الرصيف، لأجل ذلك علقت الشاحنة بالجرافة ، فيما قال البعض الثاني أن سائق الجرافة لم يحسن تقدير المسافة اللازمة ، و كان عليه الرجوع إلى الخلف .

 
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