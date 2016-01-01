الحرس المدني الإسباني يتدخل بمعبر بني نصار ويتمكن من توليد سيدة مغربية

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

شهد معبر بني نصار المؤدي إلى مليلية المحتلة واقعة استثنائية بعدما فاجأ المخاض سيدة مغربية كانت تنتظر دورها للعبر إلى داخل المدينة.

وحسب بلاغ للشرطة الإسبانية، فإن عناصر الحرس المدني تدخلت على الفور وقامت بتوليد سيدة مغربية كانت متوجهة لمستشفى كوماركار للولادة.

هذا وتعتبر هذه الواقعة هي الثانية في تاريخ المعبر، حيث سبق للشرطة الإسبانية قد قامت بنفس الشيء مع سيدة مغربية حامل قبل مدة.