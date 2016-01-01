بالفيديو : الاعتداء على "حسبان" بعد تشييع جنازة الراحل "الظلمي" و الأمن يتدخل لانقاذه

أخبارنا المغربية - نوفل العمراني

تعرض رئيس فريق الرجاء البيضاوي سعيد حسبان، لهجوم داخل مقبرة الشهداء بالدارالبيضاء بعد مراسيم تشييع جنازة المايسترو الظلمي الذي وافته المنية يوم أمس الخميس .

و أوضح موقع "شوف .تيفي" الذي أورد الخبر، أن مجموعة من الرجاويين حاصروا حسبان الذي حل بالمقبرة للمشاركة في تشييع جثمان المرحوم الظلمي ، واعتدوا عليه بالضرب موجهين له عبارات السب و الشتم.

و أضاف ذات المصدر، أن المصالح الأمنية تدخلت لفك حسبان من الجماهير ، حيث تم تهريبه على متن سيارة تابعة للأمن.



