الله يلطف بنا .. ثلاثيني يردد الشهادتين ويشنق نفسه بأكادير وهذه هي التفاصيل

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

أقدم شاب ثلاثيني على وضع حد لحياته داخل منزله بحي الكويرة بأكادير بعد شنق نفسه بواسطة حبل سميك.

وحسب مصدر خاص لموقع "أخبارنا المغربية" فإن الهالك يبلغ من العمر 37 سنة ، يقطن داخل منزل بحي الكويرة وحيدا بعد نشوب خلافات عائلية مع والده ، هذا الأخير الذي أرسله عدة مرات للسجن بتهمة الإعتداء على الأصول ، قضى على إثرها كم مرة عقوبة حبسية ، ما جعله يتأثر وتظهر عليه إضطرابات نفسية جعلته يتعاطى المخدرات والكحول بشكل مفرط .

وأضاف ذات المصدر أن شقيق الهالك جاء لزيارة أخيه كما عهد أن يفعل بين الفينة والأخرى، ليتفاجأ بصراخه وإقتحم المنزل ليجده معلقا بالسقف بواسطة حبل غليظ و هو يردد الشهادتين ، وحاول إنقاده إلا أن محاولته باءت بالفشل .

ليقوم على إثرها بإخطار المصالح الأمنية التي هرعت إلى عين المكان مرفوقة بالشرطة العلمية وعملت على فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بالمستشفى الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة.