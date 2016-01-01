بالصور...انقطاع الطريق الرابطة بين تطوان وطنجة بسبب حادث مروري مميت

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تعرقلت حركة السير على الطريق الرابطة بين مدينتي تطوان وطنجة وذلك بعد وقوع حادثة سير خطيرة على مستوى جماعة عين الحصن المعروفة بمنعرجاتها الكثيرة.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع بعدما انقلبت شاحنة كانت تحمل مواد بناء، لتسقط فوق سيارة خفيفة كانت تسير بجوراها مما أدى إلى وفاة سائق الشاحنة على الفور فيما أصيب ركاب السيارة الأخرى بجروح متفاوتة استدعت نقلهم على الفور إلى قسم المستعحلات.

هذا وتسبب الحادث في عرقلة حركة السير في المقطع الطرقي المذكور والذي يشهد في هذه الفترة حركة مرور كثيفة ذهابا وإيابا.



