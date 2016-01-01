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ظهور معطيات مثيرة جدا في قضية الشاب الذي قتل عشيقته داخل ملهى ليلي بعين الذياب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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ظهور معطيات مثيرة جدا في قضية الشاب الذي قتل عشيقته داخل ملهى ليلي بعين الذياب

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

روت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية نقلا عن أصدقاء المتهم تفاصيل الليلة الدامية التي أنهى فيها هذا الأخير حياة حبيبته ومعها أحلامه في بناء مستقبل واعد خاصة وأن عمره بالكاد تجاوز 17 سنة.

وتضيف المصادر أن الشاب اليافع كانت تربطه علاقة غير شرعية بالضحية ذات 23 سنة نتج عنها مولود، حيث ظلت تطالبه مرارا بالاعتراف به والزواج بها لسترها لكن كان يراوغ، وفي تلك الليلة أعادت نفس المطالب ليفقد أعصابه ، خاصة وأنه كان في حالة غير عادية، ويوجه لها طعنة غائرة على مستوى الفخذ بواسطة ملقاط الفحم المستعمل في تحضير الشيشا.

هذا غادرت الضحية المكان في اتجاه المستشفى بعد تواصل النزيف فيما ذهب الجاني نحو منزله، وهناك توصل بخبر وفاة حبيبته بفعل نزيفها الحاد الناجم عن تمزق عرق دموي

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