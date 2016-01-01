7000 رصاصة تستنفر المصالح الأمنية بضواحي مكناس
أخبارنا المغربية
عاشت المصالح الأمنية على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي مكناس وفاس، حالة من الاستنفار بسبب بعدما تم العثور على كمية مهمة من الرصاص الحي، والتي قدرت بحوالي 7 آلاف رصاصة صيد حية.
و تمكنت الأجهزة الأمنية من معرفة مصدر الرصاص،حيث أن مجهولين اعترضوا عربة كانت تحمل كمية كبيرة من رصاص الصيد لبيعه بطريقة قانونية بفاس، و قاموا بسرقته، قبل أن يتم العثور عليه من طرف الأمن، بالقرب من جماعة لقصير التابعة ترابيا لإقليم الحاجب.
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