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7000 رصاصة تستنفر المصالح الأمنية بضواحي مكناس

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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أخبارنا المغربية 

عاشت المصالح الأمنية على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي مكناس وفاس، حالة من الاستنفار بسبب بعدما تم العثور على كمية مهمة من الرصاص الحي، والتي قدرت بحوالي 7 آلاف رصاصة صيد حية.

و تمكنت الأجهزة الأمنية من معرفة مصدر الرصاص،حيث  أن مجهولين اعترضوا عربة كانت تحمل كمية كبيرة من رصاص الصيد لبيعه بطريقة قانونية بفاس، و قاموا بسرقته، قبل أن يتم العثور عليه من طرف الأمن، بالقرب من جماعة لقصير التابعة ترابيا لإقليم الحاجب.

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