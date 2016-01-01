خسائر فادحة بعد اندلاع حريق مهول في واحة آسا
أخبارنا المغربية
شهد اقليم أسا الزاك مساء اليوم الجمعة، حريقا مهولا على مستوى واحة أسا، حيث أتى على ما يقارب ألف شجرة نخيل وأشجار أخرى، كما تسبب في نفوق عدد من المواشي.
ولا تزال العشرات من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي والسلطات المحلية والساكنة المحلية تواصل مجهوداتها لإخماد الحريق الذي أتى على عشرات الهكتارات من أشجار النخيل ومختلف الزراعات المعيشية بالمنطقة، في حين لم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق.
وخلف الحريق خسائر مهمة في المواشي بعد وصول النيران إلى منازل الساكنة القريبة من الواحة، كما خلف إلى حدود الآن إتلاف أزيد من 100 نخلة، فيما لم تسجل أي خسائر في الأرواح.
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