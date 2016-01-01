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البارود يرسل خمسة أشخاص لقسم المستعجلات بسطات

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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البارود يرسل خمسة أشخاص لقسم المستعجلات بسطات

 

عبد الرحيم مرزوقي

أصيب مساء أمس الجمعة بالجماعة القروية بن يكرين بإقليم سطات خمسة أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة، على إثر انفجار كمية من البارود المستعمل في الفروسية التقليدية بمناسبة الموسم السنوي "سيدي زويتينة".

وحسب مصادر مطلعة، أن قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات قد استقبل خمسة أشخاص أصيبوا بعدما كان أحد الأشخاص بصدد تعبئة البنادق التقليدية المستعملة في "التبوريدة"، إلا أنها انفجرت فجأة وتحولت إلى أجزاء متناثرة.، مرجحا هذه الحادثة لسوء الاستعمال لهذه المادة القابلة للاشتعال، مضيفا أن الواقعة خلفت جرح خمسة أشخاص تتروح أعمارهم بين 12 و80 سنة.

ومن جهة أخرى، أفاد المصدر ذاته أنه ينتظر توجيه ثلاثة من المصابين من بينهم طفل، إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء نظرا لخطورة حالتهم، في حين حالة اثنين مستقرة, تحت المراقبة الطبية بقسم المستعجلات بسطات.

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