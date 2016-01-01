مصير "أسود" ينتظر المغربية التي ادعت وجود قنبلة داخل طائرة قادمة من اسطنبول للدار البيضاء

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

وجدت سيدة مغربية نفسها في موقف في غاية التعقيد بعدما أمر القضاء الجزائري بوضعها احتياطيا بمستشفى الأمراض العقلية بسبب قيامها بالتبليغ كذبا عن وجود قنبلة داخل الطائرة التي كانت تستقلها والقادمة من اسطنبال في اتجاه الدار البيضاء ، حيث اضطرت للنزول اضطراريا بمطار الهواري بومدين بالعاصمة الجزائر.

وحسب يومية الصباح في عددها الجديد ، فقد أمر قاض بمحكمة بالجزائر العاصمة بإيداع المغربية التي كانت قادمة من اليمن، والتي تبلغ من العمر 24 سنة، مصحة الأمراض العقلية، بسبب معاناتها من اضطرابات نفسية وعقلية، فيما ستتم متابعتها بتهمة التهديد بتفجير طائرة باستعمال قنبلة وتهديد أمن الملاحة الجوية.

للإشارة فإن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، كانت متوجهة من إسطنبول إلى الدار البيضاء هبطت في مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية، بعد أن أبلغت المسافرة المغربية المقيمة في اليمن عن وجود قنبلة.