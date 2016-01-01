الرئيسية | حوادث وقضايا | مصير "أسود" ينتظر المغربية التي ادعت وجود قنبلة داخل طائرة قادمة من اسطنبول للدار البيضاء

مصير "أسود" ينتظر المغربية التي ادعت وجود قنبلة داخل طائرة قادمة من اسطنبول للدار البيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية 24 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مصير "أسود" ينتظر المغربية التي ادعت وجود قنبلة داخل طائرة قادمة من اسطنبول للدار البيضاء

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

وجدت سيدة مغربية نفسها في موقف في غاية التعقيد بعدما أمر القضاء الجزائري بوضعها احتياطيا بمستشفى الأمراض العقلية بسبب قيامها بالتبليغ كذبا عن وجود قنبلة داخل الطائرة التي كانت تستقلها والقادمة من اسطنبال في اتجاه الدار البيضاء ، حيث اضطرت للنزول اضطراريا بمطار الهواري بومدين بالعاصمة الجزائر. 

وحسب يومية الصباح في عددها الجديد ، فقد أمر قاض بمحكمة بالجزائر العاصمة بإيداع المغربية التي كانت قادمة من اليمن، والتي تبلغ من العمر 24 سنة، مصحة الأمراض العقلية، بسبب معاناتها من اضطرابات نفسية وعقلية، فيما ستتم متابعتها بتهمة التهديد بتفجير طائرة باستعمال قنبلة وتهديد أمن الملاحة الجوية.

للإشارة فإن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، كانت متوجهة من إسطنبول إلى الدار البيضاء هبطت في مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية، بعد أن أبلغت المسافرة المغربية المقيمة في اليمن عن وجود قنبلة.

 

 

مجموع المشاهدات: 192 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات