شاب يقدم على شرب سم الفئران باشتوكة ايت بها والسبب محبوبته

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

أقدم شاب في مقتل العمر صبيحة اليوم السبت على محاولة الإنتحار بجماعة أيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة ايت بها وذلك بتناوله لمادة سامة تستعمل في قتل الفئران.

ووفق مصادر خاصة لموقع "أخبارنا المغربية" فإن الشاب حاول وضع حد لحياته بعد أن تركته حبيبته التي كان على علاقة حب معها حيث خطبها شخص آخر الشيء الذي لم يتقبله وأقدم على شرب سم الفئران بالقرب من قيادة أيت عميرة .

وحاول مجموعة من المواطنين تنيه على ذلك إلا أن إصراره جعله يقدم على فعلته ليسقط مغشيا عليه، ليتم نقله على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى في وضعية جد حرجة.

هذا وربطت "أخبارنا المغربية" الإتصال بإدارة المستشفى والتي أكدت لنا أن حالته الآن مستقرة نوعا ما بفضل المجهوذات الجبارة للطاقم الطبي الذي كان في الموعد وسخر كل طاقته وأدواته لإنقاذه بعدما كان بين الحياة والموت.

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها لمعرفة ملابسات وحيثيات الحادث، وإستمعت لمجموعة من الأشخاص الذين حضروا الواقعة في محضر رسمي.