الرئيسية | حوادث وقضايا | شاب يقدم على شرب سم الفئران باشتوكة ايت بها والسبب محبوبته

شاب يقدم على شرب سم الفئران باشتوكة ايت بها والسبب محبوبته

بواسطة أخبارنا المغربية 48 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
شاب يقدم على شرب سم الفئران باشتوكة ايت بها والسبب محبوبته

 

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

أقدم شاب في مقتل العمر صبيحة اليوم السبت على محاولة الإنتحار بجماعة أيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة ايت بها وذلك بتناوله لمادة سامة تستعمل في قتل الفئران.

ووفق مصادر خاصة لموقع "أخبارنا المغربية" فإن الشاب حاول وضع حد لحياته بعد أن تركته حبيبته التي كان على علاقة حب معها  حيث خطبها شخص آخر الشيء الذي لم يتقبله وأقدم على شرب سم الفئران بالقرب من قيادة أيت عميرة .

وحاول مجموعة من المواطنين تنيه على ذلك إلا أن إصراره جعله يقدم على فعلته ليسقط مغشيا عليه، ليتم نقله على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى في وضعية جد حرجة.

هذا وربطت "أخبارنا المغربية" الإتصال بإدارة المستشفى والتي أكدت لنا أن حالته الآن مستقرة نوعا ما بفضل المجهوذات الجبارة للطاقم الطبي الذي كان في الموعد وسخر كل طاقته وأدواته لإنقاذه بعدما كان بين الحياة والموت.

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها لمعرفة ملابسات وحيثيات الحادث، وإستمعت لمجموعة من الأشخاص الذين حضروا الواقعة في محضر رسمي.

مجموع المشاهدات: 754 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات