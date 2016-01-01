المصالح الأمنية بالمضيق توقف شخصا وبحوزته 2625 من الأقراص المهلوسة 

تطوان : سعيد المهيني

أكدت مصادر أمنية ان مصالح الأمن بمدينة المضيق،تمكنت زوال يومه السبت 29 يوليوز الجاري، من القبض على شخص مبحوث عنه وطنيا وينحدر من مدينة الفنيدق، متهم بترويج المؤثرات العقلية.

نفس المصدر أفاد انه تم إلقاء القبض على المشتبه فيه وهو في حالة تلبس وبحوزته 2625 قرصا مهلوسا وهاتفين ومبلغ 1340 درهم يرجح أنه متحصل من عملية بيع الممنوعات، بالإضافة إلى سكين من الحجم الكبير.

وأشار المصدر، أن عناصر الشرطة بالمدينة المذكورة تمكنت من إيقاف هذا المروج (ع.ب)، وهو من ذوي السوابق العدلية، بعد توصل مصالحها بمعلومات دقيقة عن شخص يروج الأقراص المهلوسة بمدينة المضيق والنواحي، حيث نصبت له كمينا تكلل باعتقاله.