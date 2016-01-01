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حادثة سير خطيرة بين سيارة مرقمة بالخارج وسيارة مغربية ترسل ضحية للمستعجلات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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حادثة سير خطيرة بين سيارة مرقمة بالخارج وسيارة مغربية ترسل ضحية للمستعجلات

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

وقع اصطدام عنيف ليلة الجمعة السبت بين سيارتين خفيفتين واحدة  مرقمة بالخارج والاخرى تحمل ألواح مغربية ، حيث أسفرت الحادثة عن اصابة سائق سيارة من نوع رونو بجروح على مستوى وجهه ، تلقى على اثرها الاسعافات الأولية بالمستعجلات ، كما أصيبت المركبات بأضرار مادية فادحة.

وحلت بعين المكان شرطة الحوادث التي عاينت الحادثة وفتحت التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات وقوعها.

 
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