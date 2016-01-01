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حصيلة عمل ولاية أمن مراكش خلال النصف الأول من شهر يوليوز

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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حصيلة عمل ولاية أمن مراكش خلال النصف الأول من شهر يوليوز

محمد اسلـيم ـ أخبارنا المغربية

تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش خلال النصف الأول من شهر يوليوز الجاري، من إنجاز مجموعة من العمليات الأمنية النوعية،  شملت جميع المناطق الحضرية التابعة لها.

وهكذا تمكنت المصالح المذكورة وفقا للأرقام التي توصلت بها أخبارنا المغربية من ولاية امن مراكش من إيقاف 1040 شخصا مبحوثا عنهم من أجل قضايا مختلفة ، من بينهم 115 من أجل اقتراف سرقات ، و24 متورطين في قضايا مخدرات ، بالإضافة إلى إيقاف 1038 شخصا متلبسا بارتكاب جنح مختلفة ، من بينهم 334 من أجل مسك واستهلاك والاتجار في المخدرات ، و 98 من أجل الاعتداء على الأموال ، مع ضبط 28 شخصا متحوزين بأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة وبدون سند قانوني.

وفي الشق المتعلق بتطهير الشارع العام من مختلف الشوائب الأمنية ، تمت مساعدة 89 شخصا يعانون من الاختلال العقلي عبر إيداعهم بالمؤسسات الصحية المختصة، ومساعدة 477 شخصا يعيشون على التسول أو التشرد حيث تم إيداعهم بالجمعية الخيرية دار البر والإحسان ، كما تم التحقق من هوية 8853 شخصا ، من بينهم 283 لا يتوفرون على بطائق التعريف الوطنية.

أما في مجال السير والجولان، ووفق استراتيجية خاصة تتغيى المحافظة على الأمن والسلامة الطرقية ومحاربة جميع المخالفات التي تكون وراء حوادث سير خطيرة ، فقد تمكنت مصالح الأمن من إثبات 2261 غرامة صلحية ، والاحتفاظ بـ 660 رخصة سياقة ، وإحالة 379 سيارة و34 دراجة نارية على المحجز البلدي من أجل مخالفة أصحابها لقانون السير.

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