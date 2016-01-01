جريمة مروعة..ضابط شرطة يقتل حماته بمدينة القصر الكبير وهذه التفاصيل

فتحت الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخص يبلغ من العمر 62 سنة، متقاعد، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.



وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن المشتبه فيه كان قد عرض والدة زوجته، البالغة من العمر 77 سنة، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض داخل مسكنها، نتيجة لخلافات أسرية، مما نجم عنه الوفاة، قبل أن يتدخل عدد من الجيران الذين أشعروا مصالح الأمن التي قامت يتوقيف المعني بالأمر وإجراء المعاينات والخبرات الضرورية.



وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم إيداع جثة الضحية الهالكة بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.