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رائحة كريهة تقود إلى إكتشاف جثة شخص معلق بحبل داخل منزله بكلميم

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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رائحة كريهة تقود إلى إكتشاف جثة شخص معلق بحبل داخل منزله بكلميم

 

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

كشف مصدر موثوق لأخبارنا المغربية عن إقدام شخص متزوج ينحدر من مدينة تيزنيت على وضع حد لحياته داخل منزله الكائن  بحي "تيرت العليا" بمدينة كلميم.

وحسب ذات المصدر فقد تم اكتشاف جثة الهالك صباح اليوم الأربعاء بعد انبعاث روائح كريهة من منزله، مما أثار شكوك الجيران الذين قاموا بإشعار المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي حلت بعين المكان وبإمر من النيابة العامة تم كسر باب المنزل ليجدوا صاحبه معلقا بحبل بأحد الغرف وقد بدأت جثته تتحلل وهو ما جعل رائحتها تغزو الشارع.

هذا وجرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للخبرة الطبية؛ فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا لمعرفة أسباب ودوافع إقدام الهالك على الإنتحار.

للإشارة فقد رجحت إحدى جارات الهالك في اتصال هاتفي مع "أخبارنا المغربية" أن يكون سبب الانتحار راجع إلى مشاكل عائلية ودخوله في صراع مع زوجته في الآونة الأخيرة الشيء الذي جعله يصاب بأزمة نفسية حادة جعلته يقدم على شنق نفسه. 

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