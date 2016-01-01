سيارة كبيرة تقتل فرسا للتبوريدة في مشهد مروع ونجاة صاحبه بأعجوبة

أخبارنا المغربية : كريم المصلي

ذكرت مصادر عليمة ل"اخبارنا" أن حادثة سير مروعة وقعت مساء اليوم الأربعاء بدار ولد زيدوح باقليم الفقيه بن صالح ، حيث دهست سيارة من نوع سطافيط فرسا للتبوريدة كان رفقة صاحبه بصدد عبور الطريق في اتجاه موسم التبوريدة لأولاد براهيم ، فأصيب الفرس إصابة بليغة على مستوى رأسه عجلت بنفوقه على الفور بعين المكان ،فيما نجا صاحبه من الدهس .

وعمت الصدمة صفوف المواطنين الذين شاهدوا الحادثة ، لاسيما وأن صاحب الحصان تأثر كثيرا من هول المشهد القاسي لوفاة الفرس.