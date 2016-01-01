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توقيف مواطن برازيلي يشتبه تورطه في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع ساعة واحدة مضت
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توقيف مواطن برازيلي يشتبه تورطه في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

أخبارنا المغربية 

 تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، من توقيف مواطن برازيلي، يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم العثور بحوزة المشتبه فيه، الذي كان على متن الرحلة الجوية القادمة من ساوباولو بالبرازيل في انتظار المغادرة مساء اليوم نحو مطار أكرا، على 6 كيلوغرامات و300 غرام من مخدر الكوكايين ملفوفة ومخبأة بعناية داخل حقيبة سفره.

وأضاف أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وأشارت المديرية العامة إلى أن هذه العملية تأتي في سياق تعزيز المراقبة التي تباشرها مصالحها في المراكز الحدودية من أجل مكافحة ظاهرة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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