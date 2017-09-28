سائق طاكسي صغير بخريبكة يختطف فتاة ويغتصبها ويسرق ممتلكاتها

نورالدين ثلاج من خريبكة

أحالت الشرطة القضائية بمدينة خريبكة على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، أول أمس الثلاثاء 26 شتنبر، سائق سيارة أجرة صغيرة بتهمة اختطاف واغتصاب فتاة وسرقة كل ما بحوزتها.

وحسب مصادر الجريدة، فقد قام سائق "الطاكسي" ليلة الأحد-الإتنين الماضي، باختطاف الضحية واقتيادها صوب مدخل المدينة من جهة بولنوار، واغتصبها هناك وسرق كل ماكان بحوزتها وتركها في الخلاء، الأمر الذي دفع بالفتاة إلى تقديم شكاية لدى المصالح الأمنية بعدما قدمت كل المعطيات حول سيارة الأجرة ومواصفات السائق، ليتم توقيفه في اليوم الموالي.

وبعد تقديمه في حالة اعتقال لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، اعترف السائق بكل تفاصيل الحادث، وأقر باغتصاب الفتاة وسرقة ممتلكاتها، حيث تبين للوكيل العام أنه من ذوي السوابق العدلية، الأمر الذي أثار استغرابه حول الطريقة والجهة التي منحته رخصة الثقة.

واستنكر عدد من المهتمين الواقعة، مطالبين السلطات المختصة بفرض مراقبة صارمة لسيارات الأجرة بشتى أنواعها، و منع اصحاب السوابق العدلية من ممارسة المهنة حماية للزبائن وممتلكاتهم وترسيخ الثقة التي يضعها المواطنون في سائقي الطاكسيات.