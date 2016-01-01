كويتي يسقط ضحية “الابتزاز الجنسي” القادم من المغرب و هذا ما وقع له

أخبارنا المغربية:

تعرض أحد المواطنين الكويتيين إلى عملية ابتزاز عبر تهديده من طرف مجهولين بنشر صور وفيديوهات له مخلة بالحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن لم يدفع لهم مبالغ مالية.

وكشفت يومية "المساء" في عددها الصادر الجمعة، أن المواطن الكويتي كلف مكتب محاماة شهير بإيداع شكاية في الموضوع المذكور لدى النيابة العامة، مما جعل الأخيرة تحيلها على الشرطة القضائية للتحقيق في النازلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بشبكة مغربية تقوم بابتزاز مواطنين خليجيين من أجل الحصول على مبالغ مالية مهمة عبر أكشاك تحويل الأموال.