صيد ثمين في قبضة رجال الشرطة بولاية أمن تطوان
أخبارنا المغربية - سعيد المهيني
تمكنت عناصر الدائرة السابعة والقسم القضائي الاول بولاية امن تطوان مساء البارحة، من ايقاف احد الاشخاص من ذوي السوابق القضائية بشارع علال الفاسي بتطوان،بعد نصب كمين محكم وترصد لعدة ايام.
ويتعلق الامر بالمدعو احمد والملقب ب "هبهابة " ينحدر من مدينة تطوان ويبلغ من العمر 31 سنة،يشكل موضوع ست مذكرات بحث من اجل الاتجار الدولي في المخدرات وكذا الاتجار الدولي في السيارات المسروقة.
وخلال عملية الايقاف تمكنت عناصر الدائرة من حجز سيارة من نوع مرسيدس بداخلها 10 هواتف نقالة من نوع نوكيا وسامسونغ،4 ذاكرات حفظ الكترونية،3 شرائح مفتاح سيارة من نوع طويوطا ومبلغ مالي حوالي 20.000 درهم.
وقد احيل الموقوف رفقة جميع المحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية ووضع تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة الخاصة.
شاشة أخبارنا
وقوع شجار خلال تصوير برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' وهذا ما وقع
أخبارنا المغربية : شهدت أطوار تصوير آخر حلقات برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' ، مساء أمس الخميس، وقوع مشاداة كلامية داخل بلاطو القناة الثانية ، تحولت إلى تشابك بالأيدي ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟