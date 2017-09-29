صيد ثمين في قبضة رجال الشرطة بولاية أمن تطوان

أخبارنا المغربية - سعيد المهيني

تمكنت عناصر الدائرة السابعة والقسم القضائي الاول بولاية امن تطوان مساء البارحة، من ايقاف احد الاشخاص من ذوي السوابق القضائية بشارع علال الفاسي بتطوان،بعد نصب كمين محكم وترصد لعدة ايام.

ويتعلق الامر بالمدعو احمد والملقب ب "هبهابة " ينحدر من مدينة تطوان ويبلغ من العمر 31 سنة،يشكل موضوع ست مذكرات بحث من اجل الاتجار الدولي في المخدرات وكذا الاتجار الدولي في السيارات المسروقة.

وخلال عملية الايقاف تمكنت عناصر الدائرة من حجز سيارة من نوع مرسيدس بداخلها 10 هواتف نقالة من نوع نوكيا وسامسونغ،4 ذاكرات حفظ الكترونية،3 شرائح مفتاح سيارة من نوع طويوطا ومبلغ مالي حوالي 20.000 درهم.

وقد احيل الموقوف رفقة جميع المحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية ووضع تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة الخاصة.