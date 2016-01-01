عاجل: إنفجار مهول يهز ضواحي مدينة أكادير
أخبارنا المغربية - أحمد الهيلالي
شهدت منطقة الدراركة التابعة لعمالة أكادير إداوتنان قبل قليل إنفجارا قويا بأحد المنازل بحي "الزرايب" دوار بوبكر تسببت فيه قنينة غاز صغيرة.
ووفق مصادر "أخبارنا المغربية" فقد تزامن هذا الإنفجار مع ذهاب سكان الحي لأداء صلاة الجمعة حيث سمع صوت الإنفجار الذي وصف بالمهول وسط الحي وتعالت النيران من أحد المنازل قبل أن تتدخل الوقاية المدنية لإخماذها دون أن يخلف أية خسائر في الأرواح فيما كانت الخسائر المادية فادحة بعد تضرر بعض مرافق المنزل.
هذا وحلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان وقامت بفتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.
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