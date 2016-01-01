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هكذا قادت المفرقعات إلى اعتقال 3 أشخاص بالداخلة

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع ساعة واحدة مضت
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هكذا قادت المفرقعات إلى اعتقال 3 أشخاص بالداخلة

أخبارنا المغربية

 أوقفت عناصر الأمن العمومي بمدينة الداخلة، منتصف نهار اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص، تاجر وبائعين متجولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المفرقعات والشهب النارية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بأحياء "الوحدة" و "السلام"، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 147 ألف و 360 وحدة من هذه المفرقعات والشهب من مختلف الأنواع والأحجام.

وأضاف المصدر أنه تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر تلك المواد المحظور بيعها.

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