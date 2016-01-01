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شخص يجهز على نفسه ببندقية بسلا

بواسطة أخبارنا المغربية 49 دقيقة مضت
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شخص يجهز على نفسه ببندقية بسلا

 

أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي

أفادت مصادر مطلعة ل"اخبارنا" أن شخصا أجهز على نفسه بواسطة بندقية للصيد بسلا.

وبحسب نفس المصادر فإن الشخص المتوفي من مواليد 1964 وكان يقطن قيد حياته بحي السلام بمدينة سلا حيث تم العثور عليه بفيلاته الكائنة بالحي المذكور إلا أنه لحد الآن تضل أسباب وفاته مجهولة .

وإلى ذلك حضرت مصالح الأمن بعين المكان والشرطة التقنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية وتم فتح تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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