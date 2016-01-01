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مديونة : شرطي يستعين بالرصاص الحي لتوقيف شخصين متهمين بالتجارة في المخدرات

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 20 دقيقة مضت
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مديونة : شرطي يستعين بالرصاص الحي لتوقيف شخصين متهمين بالتجارة في المخدرات

أخبارنا المغربية 

 اضطر ضابط شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بمدينة مديونة، مساء اليوم الجمعة، لاستخدام سلاحه الوظيفي خلال محاولته توقيف شخصين يشكلان موضوع مذكرة بحث من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. 

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فإن ضابطا للشرطة القضائية حاول توقيف المشتبه فيهما على خلفية مذكرة للبحث صادرة في حقهما، غير أنهما أبديا مقاومة عنيفة وأشهرا في وجهه السلاح الأبيض، مما اضطره لإطلاق رصاصتين تحذيريتين، بينما أصابت رصاصة ثالثة أحد المشتبه فيهما في رجله. 

وأضاف البلاغ أن المصالح الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف المشتبه فيهما اللذين تمكنا من الفرار رغم إصابة أحدهما على مستوى الأطراف السفلى، بالإضافة إلى تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية. 

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