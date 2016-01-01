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تونس .. مهاجر مغربي يحاول إضرام النار في جسده بسبب مشاكل إدارية

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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تونس .. مهاجر مغربي يحاول إضرام النار في جسده بسبب مشاكل إدارية

أخبارنا المغربية: متابعة

أقدم مهاجر مغربي، أمس الجمعة، على محاولة لإضرام النار في جسده بأحد الحقول المتواجدة أمام السد الأمني بمدخل مدينة بيوكرا، بسبب مشاكل إدارية يواجهها المعني بدولة تونس.

وحاول المهاجر المغربي في تونس، حسب مواقع اخبارية ، إضرام النار في جسمه بعد أن صب البنزين على جسده، غير أن تدخل رجال الشرطة في الوقت المناسب حال دون وقوع كارثة.

وأضافت ذات المصادر أن السبب الرئيسي في إقدام المعني على محاولة الانتحار يعود إلى مشاكل إدارية يواجهها بدولة تونس ولم يقو على مقاومتها.

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