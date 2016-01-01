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حرب الطرق تخلف ضحايا جدد بسطات بعد حادثة سير مميتة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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صورة الحادث صورة الحادث

 

عادل النويتي: سطات

لفظ شاب مزداد سنة 1994 أنفاسه الأخيرة منتصف الليلة السبت 30 شتنبر ، وأصيب أخر بجروح خطيرة إثر حادثة سير بدوار الخراوزة جماعة أولاد بوعلي قيادة بني مسكين الشرقية.

 الحادثة وقعت بعد أن دهست سيارة خفيفة الضحيتين و هما في طريقهما إلى منزليهما ، ليتم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، لكن أحدهما قضى نحبه قبل الوصول إليه ، بينما أصيب مرافقه بجروح خطيرة نقل على إثرها على عجل إلى المستشفى المذكور، فيما جرى توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

وموازاة مع ذلك فتحت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز الدرك الملكي بالبروج بحثا في الحادثة، لتحديد المسؤوليات، تبعا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات.

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