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الحب وما يدير... شابة تحاول الانتحار بشرب سم الفئران داخل منزل عائلتها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الحب وما يدير... شابة تحاول الانتحار بشرب سم الفئران داخل منزل عائلتها

 

عادل النويتي: سطات

أقدمت شابة في ربيعها الـ18، أمس الجمعة 29 شتنبر ، على محاولة الانتحار بشرب مادة سامة "سم الحشرات" بمنزل عائلتها بحي سيدي عبد الكريم سطات.

وذكرت مصادر محلية، أن مشاكل عاطفية خلفت حالة من الاكتئاب النفسي والعصبي لدى الشابة، مما دفعها إلى الإقدام ، مساء أمس، على شرب مبيد للحشرات.

وأضافت مصادر ذاتها، أن الشابة نقلت إلى مستعجلات بسطات ، حيث ترقد  حاليا بقسم الإنعاش..

وللإشارة فقد  عرفت مدينة سطات عشية يوم الخميس 29 شتنبر ، انتحار تلميذ في السابعة عشرة من عمره بمنزل والديه . وقد خلف موته حزنا كبيرا بين زملائه بدراسة و الحي.خصوصا أنه كان يتميز بخلق حسن.

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