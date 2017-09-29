الرئيسية | حوادث وقضايا | بالصور : إيقاف شخص خطير بسلا يهدد المارة بواسطة "ساطور"

بالصور : إيقاف شخص خطير بسلا يهدد المارة بواسطة "ساطور"

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالصور : إيقاف شخص خطير بسلا يهدد المارة بواسطة "ساطور"

 

أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي

علمت "أخبارنا" من مصادر علمية أن عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة بالملحقة الإدارية الصفاء بالدائرة الحضرية قرية أولاد موسى سلا ، تمكنت من إلقاء القبض على  لص بعد تنفيذه لعملية سرقة حقيبة سيدة  بها نقود وهاتف نقال "بسكتور" 1 بباب القرية.

 وبحسب المصادر ذاتها أن الجاني الذي يقطن بدوار جبالة تم القبض عليه مساء أمس وبحوزته سكين من الحجم الكبير كما تبين الصورة.

وتضيف المصادر ذاتها أنه تم اقتياد المعني بالأمر إلى الدائرة السادسة للأمن الوطني رفقة السيدة التي تعرضت للسرقة في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة للنظر في صك التهم الموجهة إليه.

مجموع المشاهدات: 578 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات