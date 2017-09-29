بالصور : إيقاف شخص خطير بسلا يهدد المارة بواسطة "ساطور"

أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي

علمت "أخبارنا" من مصادر علمية أن عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة بالملحقة الإدارية الصفاء بالدائرة الحضرية قرية أولاد موسى سلا ، تمكنت من إلقاء القبض على لص بعد تنفيذه لعملية سرقة حقيبة سيدة بها نقود وهاتف نقال "بسكتور" 1 بباب القرية.

وبحسب المصادر ذاتها أن الجاني الذي يقطن بدوار جبالة تم القبض عليه مساء أمس وبحوزته سكين من الحجم الكبير كما تبين الصورة.

وتضيف المصادر ذاتها أنه تم اقتياد المعني بالأمر إلى الدائرة السادسة للأمن الوطني رفقة السيدة التي تعرضت للسرقة في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة للنظر في صك التهم الموجهة إليه.