اعتقال جمركي بباب سبتة بتهمة الخيانة الزوجية و قرار مفاجئ من زوجته
أخبارنا المغربية: متابعة
قامت المصالح الأمنية بمرتيل، صباح أمس الجمعة، باحالة جمركي متهم بالخيانة الزوجية على أنظار النيابة العامة بابتدائية تطوان.
و حسب مصادر محلية، فالجمركي الذي يعمل بباب سبتة، اعتقل يوم الأربعاء الاخير في وضع مخل بالحياء داخل سيارته مع فتاتين وهم في سكر طافح بأحد مواقف السيارات بمرتيل.
و من خلال التحقيق الأولي تبين أن الجمركي متزوج وله أبناء ، حيث تم إخطار الزوجة بالواقعة ، لكنها و بشكل مفاجئ، قررت التنازل عن حقها في متابعته زوجها بالخيانة.
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