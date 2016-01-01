اعتقال جمركي بباب سبتة بتهمة الخيانة الزوجية و قرار مفاجئ من زوجته

أخبارنا المغربية: متابعة

قامت المصالح الأمنية بمرتيل، صباح أمس الجمعة، باحالة جمركي متهم بالخيانة الزوجية على أنظار النيابة العامة بابتدائية تطوان.

و حسب مصادر محلية، فالجمركي الذي يعمل بباب سبتة، اعتقل يوم الأربعاء الاخير في وضع مخل بالحياء داخل سيارته مع فتاتين وهم في سكر طافح بأحد مواقف السيارات بمرتيل.

و من خلال التحقيق الأولي تبين أن الجمركي متزوج وله أبناء ، حيث تم إخطار الزوجة بالواقعة ، لكنها و بشكل مفاجئ، قررت التنازل عن حقها في متابعته زوجها بالخيانة.