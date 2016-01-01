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عاجل... "شرملة" شاب بالسيوف أمام مخفر الشرطة ونقله للمستشفى بين الحياة والموت

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عاجل... "شرملة" شاب بالسيوف أمام مخفر الشرطة ونقله للمستشفى بين الحياة والموت

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن شابا تعرض قبل قليل الى اعتداء بالسيوف من طرف شخصين أمام المقاطعة الثالثة للأمن ببوشريط ببني ملال ، حيث أصيب بجروح خطيرة في رأسه وباقي أنحاء جسده ، عجلت بنقله بين الحياة والموت إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال .

ووفق ذات المصادر فأسرة الضحية طالبت باعتقال الفاعلين ، واستنكرت في وقفة احتجاجية ما تعرض له ابنهم وناشدوا والي أمن بني ملال للتدخل وتوقيف المتورطين في الاعتداء.

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