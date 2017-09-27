"أخبارنا" تنفرد بنشر فيديو للشاب المضطرب نفسيا الذي اختفى من داخل قسم الانعاش وهو عار تماما وأسرته تلجأ للوكيل العام

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

توصلت "أخبارنا" من مصدرها بفيديو يوثق لحظات مغادرة شاب يوم الأربعاء قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث يعتقد أنه هو المريض المضطرب نفسيا الذي حاول الانتحار وأدخل قسم الانعاش الاربعاء الماضي واختفى منه ، حيث وجهت أسرته نداء للبحث عنه وطالبت بفتح تحقيق في أسباب السماح له بالخروج دون اذنهم من المستشفى.

و علمنا أن المركز المغربي لحقوق الانسان دخل على الخط ومن المنتظر أن تضع الأسرة شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام ببني ملال.

وكان شابا ينحدر من حد بوموسى اقليم الفقيه بن صالح حاول الانتحار عن طريق تناوله لدواء الطب النفسي ، حيث جرى نقله عبر سيارة اسعاف الى المستشفى الجهوي ببني ملال ، وأدخلوه الأربعاء 27/09/2017 قسم العناية المركزة لتلقي العلاجات الضرورية .

الغريب تقول شقيقته أنها عادت صباح الغد الخميس الى المستشفى وتفاجأت باختفاء شقيقها المريض ، وعندما سألت عن مصيره أخبرها أحد الممرضين أنهم نقلوه للمستعجلات ،دون أن تجده هناك ، ولم تعلم أين هو لحدود كتابة هذه السطور.

الأسرة تطالب بفتح تحقيق في القضية وتتساءل كيف يسمح للمرضى أن يغادروا من قسم العناية المركزة دون موافقة أهاليهم ، لاسيما وأن الشاب يعاني من اضطراب نفسي ، ومواطنون أخبروهم أنه خرج من المستشفى عاريا وكما ولدته أمه.وهو ما يؤكده الفيديو الذي ننشره وفضلنا اخفاء جسد الشاب صونا لكرامته.