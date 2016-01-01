فضيحة... ضبط قائدين متلبسين باستعمال سيارتين للدولة في الصيد واستغلال أعوان السلطة في "التحياح"

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن مواطنين بمنطقة سيدي علي بنبراهيم ضبطوا صباح اليوم السبت قائدين يعملان بنفوذ إقليم أزيلال متلبسين باستعمال سيارتين للدولة في الصيد ، وكان رفقتهما 3 أعوان للسلطة يساعدوهما في "التحياح" والصيد ، حيث يؤكد مصدرنا أن الساكنة ربطت الاتصال بمصالح المياه والغابات ، التي حجزت لهما البندقيات و16 طائرا من نوع "الحجل".

ووفق ذات المصادر، فالقائدان غادرا المنطقة تحت صفير الساكنة خصوصا وأنهما يستغلان سيارات الدولة في غير أوقات العمل ، كما أن موسم الصيد لم ينطلق بعد .