الرئيسية | حوادث وقضايا | فضيحة... ضبط قائدين متلبسين باستعمال سيارتين للدولة في الصيد واستغلال أعوان السلطة في "التحياح"

فضيحة... ضبط قائدين متلبسين باستعمال سيارتين للدولة في الصيد واستغلال أعوان السلطة في "التحياح"

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فضيحة... ضبط قائدين متلبسين باستعمال سيارتين للدولة في الصيد واستغلال أعوان السلطة في "التحياح"

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن مواطنين بمنطقة سيدي علي بنبراهيم ضبطوا صباح اليوم السبت قائدين يعملان بنفوذ إقليم أزيلال متلبسين باستعمال سيارتين للدولة في الصيد ، وكان رفقتهما 3 أعوان للسلطة يساعدوهما في "التحياح" والصيد ، حيث يؤكد مصدرنا أن الساكنة ربطت الاتصال بمصالح المياه والغابات ، التي حجزت لهما البندقيات و16 طائرا من نوع  "الحجل".

ووفق ذات المصادر، فالقائدان غادرا المنطقة تحت صفير الساكنة خصوصا وأنهما يستغلان سيارات الدولة في غير أوقات العمل ، كما أن موسم الصيد لم ينطلق بعد .

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات