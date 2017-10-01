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شرطة وادي زم تغير على معاقل الابتزاز الجنسي " الأرناك" وتعتقل العشرات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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صورة من الأرشيف صورة من الأرشيف

نورالدين ثلاج من وادي زم    


تمكنت المصالح الأمنية بمدينة وادي زم، بحر هذا الأسبوع، من توقيف العشرات من المشتبه فيهم في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنيت أو ما يعرف ب" الأرناك".

وحسب مصادر الجريدة، فإن المصالح الأمنية شنت حملة تمشيطية واسعة بمختلف أحياء المدينة أسفرت عن توقيف ما يفوق 10 مشتبه فيهم، وذلك بعد توصل وزارة الخارجية المغربية بعدة شكايات من عدة سفارات أجنبية حول تعرض مواطنيها للابتزاز الجنسي عبر تلقيهم تهديدات بنشر فيديوات ساخنة للضحايا تم تسجيلها من طرف محترفي هذه الظاهرة، بالإضافة إلى ما تخلفه هذه الآفة من عواقب على شباب وشابات مدينة وادي زم من ظواهر السرقة والاغتصاب...

ويرى متتبعون للعملية أن المقاربة الأمنية لن تكون الحل الناجع لاستئصال ظاهرة " الأرناك" من المدينة، دون تبني مقاربة شمولية تنخرط فيها كل الفعاليات من مجتمع مدني ومنتخبين وسلطات، من خلال خلق فرص شغل، وكذا اعتماد تصور شامل على المستوى الاجتماعي والثقافي وبرامج تحسيسية لانتشال الشباب من براثن هذه الآفة الخطيرة .


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1 | كمال
قال ليك السلطات والمنتخبين ههههههه
من صنع الاجرام والفوضى بالمغرب غير السلطات والمنتخبين
انهم صنعوها ويشرفون على تنطيمها وتطويرها لانهم يعيشون من ريعها
راحت الثقة الى غير رجعة في اي مسؤول الى ان يفتكرنا الله
لانهم اقل من اولاد طابور كلاب جرباء
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2017/10/01 - 11:03
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