استمرار الضرب و التكسير صبيحة انتخاب قيادة الاستقلال

أخبارنا المغربية ــ الرباط

شهدت الجلسة الختامية لمؤتمر حزب الاستقلال بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله، صبيحة اليوم فوضى عارمة، أثناء انتخاب قائد لحزب الميزان.

و تسبب غياب بطاقات التصويت في احتجاج المؤتمرين على الرغم من وجود أسمائهم في اللائحة، الأمر الذي يطرح فرضية التزوير في الانتخابات، وفق ما ذكرته بعد المصادر المطلعة، حيث تم تخريب مرافق القاعة المغطاة وتكسير الزجاج.