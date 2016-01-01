الرئيسية | حوادث وقضايا | سلا: محكوم عليه في جريمة قتل يقتحم محلا و يهدد فتاتان بسيف (فيديو)

سلا: محكوم عليه في جريمة قتل يقتحم محلا و يهدد فتاتان بسيف (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
سلا: محكوم عليه في جريمة قتل يقتحم محلا و يهدد فتاتان بسيف (فيديو)

أخبارنا المغربية - هدى الجميعي 

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، شريط فيديو يوثق واقعة "كريساج" جديدة حيث قام شخص باقتحام أحد المحلات التجارية بسلا ، و تهديد فتاتين بسيف لتقوم احداهما باعطائه مبلغا من المال.

و حسب مصادر محلية، فان العملية تمت في محل يوجد بشارع أوجادة بحي سيدي موسى بسلا الذي  يشهد عادة عمليات ومحاولات سطو مسلح و اعتداء على المارة.

و أوضحت نفس المصادر ، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو سبق له أن حكم عليه في جريمة قتل ذهب ضحيتها رجل أمن خاص بالإعدادية الكتبية بسلا.

مجموع المشاهدات: 456 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات