سلا: محكوم عليه في جريمة قتل يقتحم محلا و يهدد فتاتان بسيف (فيديو)

أخبارنا المغربية - هدى الجميعي

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، شريط فيديو يوثق واقعة "كريساج" جديدة حيث قام شخص باقتحام أحد المحلات التجارية بسلا ، و تهديد فتاتين بسيف لتقوم احداهما باعطائه مبلغا من المال.

و حسب مصادر محلية، فان العملية تمت في محل يوجد بشارع أوجادة بحي سيدي موسى بسلا الذي يشهد عادة عمليات ومحاولات سطو مسلح و اعتداء على المارة.

و أوضحت نفس المصادر ، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو سبق له أن حكم عليه في جريمة قتل ذهب ضحيتها رجل أمن خاص بالإعدادية الكتبية بسلا.