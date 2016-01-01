سلا: محكوم عليه في جريمة قتل يقتحم محلا و يهدد فتاتان بسيف (فيديو)
أخبارنا المغربية - هدى الجميعي
تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، شريط فيديو يوثق واقعة "كريساج" جديدة حيث قام شخص باقتحام أحد المحلات التجارية بسلا ، و تهديد فتاتين بسيف لتقوم احداهما باعطائه مبلغا من المال.
و حسب مصادر محلية، فان العملية تمت في محل يوجد بشارع أوجادة بحي سيدي موسى بسلا الذي يشهد عادة عمليات ومحاولات سطو مسلح و اعتداء على المارة.
و أوضحت نفس المصادر ، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو سبق له أن حكم عليه في جريمة قتل ذهب ضحيتها رجل أمن خاص بالإعدادية الكتبية بسلا.
شاشة أخبارنا
حكاية صاحبة " حشومة عليك" و هذا ما قررته بعد تحقيقها الشهرة
أخبارنا المغربية ــ نوفل العمراني لم تكن تتخيل "أمينة الذهبي" أن الفيديو المصور بطريقة عفوية سيتسبب في قلب حياتها 180 درجة، حيث سيساهم في شهرتها و ... تفاصيل أكثر
- القضاء الفرنسي يبرئ "سعد المجرد" من تهمة الإغتصاب وعودته للمغرب باتت قريبة
- بعد قصة حب على الفايسبوك .. "كوبل" مراهق يثير الجدل بالمغرب بدخوله القفص الذهبي
- شرطة وادي زم تغير على معاقل الابتزاز الجنسي " الأرناك" وتعتقل العشرات
- صورة .. "بدر هاري" يغادر السجن و يلتقي الوحش الهولندي "ريكو" قبل نزالهما المرتقب
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟