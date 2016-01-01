اختطاف قاصر بسيارة وبالسلاح الأبيض يقود 3 أشخاص للاعتقال وهذه التفاصيل المثيرة

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

اهتز حي أولاد عياد ببني ملال أمس السبت على وقع اختطاف فتاة قاصر كانت رفقة صديقتها في طريقهما للعمل في إحدى محطات البنزين بين بني ملال والفقيه بن صالح ، حيث توقفت سيارة من نوع داسيا وترجل منها 3 أشخاص ، واختطفوا الفتاة بالقوة تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، وأدخلوها الى السيارة ثم لاذوا بالفرار .

ووفق مصادرنا فالمشتبه فيه الرئيس في الاختطاف كان قد تقدم لخطبة الضحية ورفضت أسرتها بحجة أنها لا تزال صغيرة ، ليقوم بخطفها بالقوة ،حيث أبلغت صديقتها الأسرة بالواقعة ، واستنفرت ولاية أمن بني ملال عناصرها وبعد البحث والتحري وفي ظرف زمني وجيز لم يتجاوز 3 ساعات ، تمكنت فرقة خاصة من الشرطة القضائية تحت إشراف رئيسها بالتنقل إلى دوار النكار بالقرب من سيدي عيسى ،وتمكنوا من توقيف المشتبه فيهم وتحرير الفتاة من قبضتهم قبل أن يقع لها أي مكروه .

هذا وجرى وضع المشتبه فيهم الثلاث تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على العدالة لتقول كلمتها في حقهم.