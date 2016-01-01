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هولندا..اعتقال سياسي مغربي يدير مدرسة اسلامية بتهمة اغتصاب قاصر

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هولندا..اعتقال سياسي مغربي يدير مدرسة اسلامية بتهمة اغتصاب قاصر

أخبارنا المغربية - متابعة

اعتقلت السلطات الأمنية الهولندية سياسي من أصل مغربي بتهمة ممارسة الجنس مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة .

وحسب ما نشرته تقارير إعلامية هولندية ، فالمتهم "خالد. ت" البالغ من العمر 32 سنة، الذي يشتغل مديرا لمدرسة اسلامية نواحي مدينة "خاودا" اعتقل الاثنين الماضي، بعد تحقيقات اجرتها الشرطة اثر شكاية توصلت بها من والدة الفتاة في غشت الماضي.

و أوضحت ذات المصادر ، أن المعتقل يشغل أيضا مهمة مستشار في بلدية خودا عن حزب "بفدا".

و أصدر الحزب المذكور قراره بتجريد المتهم من عضويته داخل الحزب، معتبرا ان التهم الموجهة اليه خطيرة وبالتالي لا يجد له مكان داخل الحزب.

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