هادشي كتر...اعتقال سيدة متزوجة وعشيقها متلبسين بالخيانة الزوجية واقتيادهما من داخل المنزل إلى "الكوميسارية"
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية : جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن الأمن داهم قبل قليل منزلا بحي الأطلس ببني ملال ، واعتقل داخله سيدة متزوجة متلبسة بالخيانة الزوجية رفقة عشيقها .
ووفق ذات المصادر فالسيدة كانت تستغل غياب زوجها وانشغاله بالعمل ، للذهاب إلى منزل عشيقها وممارسة الجنس معه ، حيث انفضح أمرهما اليوم وسط استنكار كبير للمواطنين.
هذا وتم وضع الموقوفة وخليلها تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على أنظار العدالة لتقول كلمتها في حقهم.
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