هادشي كتر...اعتقال سيدة متزوجة وعشيقها متلبسين بالخيانة الزوجية واقتيادهما من داخل المنزل إلى "الكوميسارية"

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن الأمن داهم قبل قليل منزلا بحي الأطلس ببني ملال ، واعتقل داخله سيدة متزوجة متلبسة بالخيانة الزوجية رفقة عشيقها .

ووفق ذات المصادر فالسيدة كانت تستغل غياب زوجها وانشغاله بالعمل ، للذهاب إلى منزل عشيقها وممارسة الجنس معه ، حيث انفضح أمرهما اليوم وسط استنكار كبير للمواطنين.

هذا وتم وضع الموقوفة وخليلها تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على أنظار العدالة لتقول كلمتها في حقهم.