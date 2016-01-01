عاجل...مجرم خطير يطعن شرطيا بتطوان وينجح في الفرار رغم إطلاق النار عليه

الصورة من الأرشيف

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفاد شهود عيان أن حي الباريو بتطوان شهد قبل قليل اعتداء خطيرا طال رجل أمن عندما كان يحاول اعتقال أحد المجرمين.

وأضاف المصدر أن المجرم المعروف بعدوانيته تمكن من إصابة الشرطي بجرح غائر مستعملا سيفا كان بيده ، قبل أن ينجح في الفرار رغم إطلاق رجل الأمن النار عليه من سلاحه الوظيفي.

ولنا عودة بتفاصيل أكثر حول الحادث حال توصلنا بمعطيات جديدة.