عاجل:"تريبورتور" يصدم شرطيا بسلا ويلوذ بالفرار(الصور)
بواسطة 29 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
علمت "أخبارنا" من مصادرها الخاصة أن دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" صدمت شرطيا ولاذت بالفرار بشارع الزربية بقرية أولاد موسى بمدينة سلا.
وبحسب نفس المصادر ، فإن الشرطي حاول إيقاف الدراجة بعد ارتكاب سائقها لمخالفة مرورية بالقرب من أحد المقاهي بالشارع المذكور، إلا أن السائق زاد في السرعة ودهس الأمني وفر من المكان
وتضيف ذات المصادر أن الشرطي قد أصيب على مستوى الرأس والفخد حيث جرى نقله إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا من أجل تلقي العلاجات الضرورية وتم فتح بحث لتحديد هوية الجاني.
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