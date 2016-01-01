الملك يصدر عفوه على عدد من السجناء وهذه هي التفاصيل

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أصدر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 724 شخصا.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص :

" بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1439 هجرية 2017 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 724 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 517 سجينا موزعين على النحو التالي :

- العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة : ستة نزلاء - التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 507 نزلاء - تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 4 نزلاء المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 207 أشخاص موزعين كالتالي :

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 60 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 03 أشخاص

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 03 أشخاص

- العفو من الغرامة لفائدة : 141 شخصا المجموع العام : 724 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام ".