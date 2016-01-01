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تأشيرات مزورة تجر 4 ضباط بسفارة المغرب بالجزائر للقضاء

بواسطة أخبارنا المغربية 33 دقيقة مضت
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تأشيرات مزورة تجر 4 ضباط بسفارة المغرب بالجزائر للقضاء

أخبارنا المغربية ـ متابعة

تطورات جديدة حملتها قضية التأشيرات المزورة، حيث تم توقيف 4 ضباط بسفارة المغرب بالجزائر، بعد ثبوت تورطهم في تزوير وثائق رسمية لجزائريين، لتسهيل دخولهم إلى المغرب بشكل غير قانوني.

وأوضحت يومية "المساء"، في عددها لنهاية الأسبوع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط القضية، لاسيما بعدما قامت بتتبع خيوط شبكة منظمة متخصصة في تزوير وثائق "الفيزا" الأوربية، مبرزة أن التحقيقات الأولية أفضت الى الكشف عن شبكة مغربية متواطئة مع بعض موظفي القنصليات.

وكان القنصل الفرنسي وعدد من دول تأشيرة شنغن، قد راسلوا جميع وكلاء الملك بمحاكم جهة الدار البيضاء- سطات وسوس وماسة وجهة كلميم، من أجل فتح تحقيق في القضية ومعرفة الجهات التي تقف وراء عمليات التزوير المتكررة التي تطال عمليات الحصول على تأشيرة “شنغن”.

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