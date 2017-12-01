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المصائب تنهال على رأس مالك مقهى "لاكريم" وهذا ما تمت مصادرته بعد الحجز على سيارتيه الفارهتين

بواسطة أخبارنا المغربية 6 ساعات 42 دقيقة مضت
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المصائب تنهال على رأس مالك مقهى "لاكريم" وهذا ما تمت مصادرته بعد الحجز على سيارتيه الفارهتين

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت تقارير إعلامية أن صاحب مقهى "لاكريم" بمراكش، الذي نجا من محاولة الاغتيال الشهيرة قبل أسابيع، يوجد حاليا في موقف جد صعب بعدما شرع القضاء في التدقيق في مصدر الثروات التي راكمها.

هذا ولم تمض أيام على حجز سيارتيه الفارهتين جدا، حتى تم الحجز أيضا على أرصدته وأرصدة شقيقه البنكية بالإضافات إلى عقارات فاخرة بكل من مراكش وطنجة.

وقال المصدر أن وفدا قضائيا رفيع المستوى من وزارة العدل و المحكمة العليا الهولندية بحل مدينة مراكش و التقى مسؤولين قضائيين بمحكمة الإستئناف بذات المدينة من أجل الإطلاع على مجريات قضية الهجوم المسلح على مقهى “لاكريم” الذي أودى بحياة طبيب شاب و إصابة اثنين آخرين.

 

 

مجموع المشاهدات: 24002 |  مشاركة في:

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1 | السابع
حسناً يفعلون
اللهم بارك
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/12/01 - 08:03
2 |
زعم معرفينش هذا الشيء قبل الهجوم!!!!!!!!!!!!
مقبول مرفوض
6
تقرير كغير لائق 2017/12/01 - 08:07
3 | Sarhane
؟؟؟؟
ماذا يريد بنكران من كل هذا الاصرار على الولاية الثالثة و نصف الحزب لا يريده لهذا ؟؟؟ !!!
شخصيا لا أرى غير أنها خطة مدروسة لتفجير الحزب من الداخل !!!
مقبول مرفوض
-8
تقرير كغير لائق 2017/12/01 - 09:23
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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