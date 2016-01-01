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العثور على جثة شاب مغربي مقيدة بشجرة بإيطاليا

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 52 دقيقة مضت
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العثور على جثة شاب مغربي مقيدة بشجرة بإيطاليا

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الشرطة الإيطالية تحقق في قضية العثور على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 سنة كانت مربوطة بسلك بلاستيكي وعلى رأس الشاب كيسا بلاستيكيا.

وكانت والدة الضحية قد أخبرت الشرطة عن غياب ابنها عن المنزل ، ليتم العثور عليه في غابة ضواحي مدينة فاريزي المتواجدة بالقرب من الحدود السويسرية ، حيث اكتشف الجثة أحد المواطنين الايطاليين الذي أخبر رجال الشرطة.

وتم نقل جثة الضحية للتشريح الطبي ، فيما لا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة هل الشاب توفي مقتولا أم أنه أقدم على الانتحار.

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