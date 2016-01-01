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فتاة تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة عشية عيد المولد النبوي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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فتاة تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة عشية عيد المولد النبوي

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر ل "أخبارنا" أن فتاة في عقدها الثاني أقدمت عشية يوم عيد المولد النبوي على وضع حد لحياتها بطريقة مآساوية بدوار أولاد بركات بحد بوموسى اقليم الفقيه بن صالح.

ووفق المصدر فالضحية استغلت غياب أسرتها عن المنزل وأقدمت على شنق نفسها بواسطة "وشاحة" دون أن تعرف الأسباب.

وحلت عناصر الدرك الملكي بالمنزل ومشطوا مكان انتحار الفتاة وفتحوا التحقيق للوقوف على ملابسات إقدام الضحية على قتل نفسها ، فيما نقلت الجثة لمستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

هذا وعرفت بني ملال والفقيه بن صالح مؤخرا تنامي مخيف في حالات الانتحار في مختلف الأعمار.

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